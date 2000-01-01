10.04 19:13 MIGnews.com

Семью Асада эвакуируют в Тегеран

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Арабские СМИ, со ссылкой на источники в корпусе стражей исламской революции Ирана сообщают о том, что аятоллы приняли решение об эвакуации семей высшего сирийского руководства в Тегеран.Решение принято на фоне подготовки США и западных союзников к удару по Сирии, который представляется неизбежным.Сообщается о “состоянии паники” среди сирийского и иранского руководства.Предполагается. что семья президента Сирии Башара Асада будет эвакуирована в Тегеран до конца текущей недели.Также сообщается о том, что количество иранских военнослужащих, погибших в результате израильского удара по авиабазе Т4 в провинции Хомс в понедельник, 9 апреля, увеличилось до 17.Завтра, 11 апреля, советник аятоллы Али Хаменеи Али Акбар Велаяти встретится в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. Велаяти находится в Сирии на “Конференции Исламского Единства”.