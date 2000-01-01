В операции против Сирии примут участие государства региона
Сирийские оппозиционные источники сообщают о том, что в готовящемся удару по режиму президента Башара Асада в Сирии примут участие Британия и Франция.
Американские официальные представители сообщают о том, что в атаке примут участие “союзники США на Ближнем Востоке”.
Между тем, российские и сирийские военные усиливают противовоздушную оборону в районе Дамаска и вокруг основных объектов государственной и военной инфраструктуры страны. По неподтвержденным данным, самолеты ВВС Сирии перегоняются на российскую военную базу в Хмеймим.