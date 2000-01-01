10.04 16:28 MIGnews.com

В операции против Сирии примут участие государства региона

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Сирийские оппозиционные источники сообщают о том, что в готовящемся удару по режиму президента Башара Асада в Сирии примут участие Британия и Франция.Американские официальные представители сообщают о том, что в атаке примут участие “союзники США на Ближнем Востоке”.Между тем, российские и сирийские военные усиливают противовоздушную оборону в районе Дамаска и вокруг основных объектов государственной и военной инфраструктуры страны. По неподтвержденным данным, самолеты ВВС Сирии перегоняются на российскую военную базу в Хмеймим.