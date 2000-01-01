10.04 18:08 MIGnews.com

Эрдоган: Россия очень ошибается

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган подверг резкой критике российскую политику в отношении курдского кантона Африн.Эрдоган комментировал высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.Лавров заявил: “"Никогда президент Эрдоган не заявлял, что Турция хочет оккупировать Африн. И мы всегда исходим из того, что самым простым способом нормализации обстановки в Африне теперь, когда турецкие представители говорят, что основные цели, которые они перед собой ставили там, достигнуты, было бы вернуть территорию под контроль сирийского правительства. Мы никогда другой позицией не руководствовались", — сказал он на пресс-конференции в Москве”.Эрдоган назвал подобный подход к проблеме Африна “очень неправильным”, заявив, что Россия “сильно ошибается”.