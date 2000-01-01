10.04 16:04 MIGnews.com

Иран: израильское преступление не останется без ответа

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Министр обороны исламской республики Ирана генерал амир Хатами предупредил, что “врагам не стоит проверять наши оборонные возможности”.Заявление было сделано после израильского удара по иранским объектам на сирийской авиабазе Т4 в интервью ливанскому каналу Al-Mayadeen.Высокопоставленный советник аятоллы Али Хаменеи, Али Акбар Велаяти заявил: “Израильское преступление атаки против авиабазы не останется без ответа”.