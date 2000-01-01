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Иран: израильское преступление не останется без ответа 10.04 16:04   MIGnews.com

Иран: израильское преступление не останется без ответа

Министр обороны исламской республики Ирана генерал амир Хатами предупредил, что “врагам не стоит проверять наши оборонные возможности”.

Заявление было сделано после израильского удара по иранским объектам на сирийской авиабазе Т4 в интервью ливанскому каналу Al-Mayadeen.

Высокопоставленный советник аятоллы Али Хаменеи, Али Акбар Велаяти заявил: “Израильское преступление атаки против авиабазы не останется без ответа”.
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