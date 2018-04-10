Юлию Скрипаль выписали из больницы

Отравленную дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, Юлию, выписали из больницы. Об этом сообщили на РИА Новости.
"Отец Юлии добился заметного прогресса. Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу в должное время", - сказала директор больницы Кристина Бланшард.
Полиция Скотланд-Ярда отказалась отвечать, обеспечивают ли Юлию достаточной защитой, ссылаясь на интересы личной безопасности Юлии.
Также Бланшард напомнила о просьбе Юлии не вмешиваться в ее личную жизнь до полного выздоровления.
Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль опубликовала свое первое публичное заявление, в котором выразила блгодарность всем неравнодушным и сделала особый акцент на своем праве на личную жизнь и пространство.