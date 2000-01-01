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Посла Израиля в Москве вызвали в МИД России 10.04 12:15   MIGnews.com

Посла Израиля в Москве вызвали в МИД России

МИД РФ пригласил во вторник на встречу посла Израиля, в ходе беседы будет обсуждаться развитие обстановки в Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, сообщает ТАСС.

"Приглашаем поговорить посла Израиля сегодня", - сказал он.

"Всё будем обсуждать: как развивается обстановка в Сирии и в секторе Газа, наши двусторонние контакты", - добавил Богданов, отвечая на вопрос, станет ли темой беседы израильский удар по сирийской авиабазе.

"Мы заинтересованы в активном диалоге, - отметил спецпредставитель президента РФ. - Потому что динамика событий на Ближнем Востоке очень высокая, требует постоянных совместных оценок, прогнозов, с тем чтобы не допустить дальнейшей эскалации и искать пути деэскалации, нормализации обстановки".

Массированный ракетный удар был нанесен 9 апреля по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие. Сирия возложила ответственность на Израиль за этот ракетный удар.

Как сообщили в понедельник в Минобороны РФ, по сирийскому аэродрому T-4 было выпущено всего восемь управляемых ракет. При этом ПВО ВС Сирии сумела уничтожить пять из них. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.
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