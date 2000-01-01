Посла Израиля в Москве вызвали в МИД России

МИД РФ пригласил во вторник на встречу посла Израиля, в ходе беседы будет обсуждаться развитие обстановки в Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, сообщает ТАСС.
"Приглашаем поговорить посла Израиля сегодня", - сказал он.
"Всё будем обсуждать: как развивается обстановка в Сирии и в секторе Газа, наши двусторонние контакты", - добавил Богданов, отвечая на вопрос, станет ли темой беседы израильский удар по сирийской авиабазе.
"Мы заинтересованы в активном диалоге, - отметил спецпредставитель президента РФ. - Потому что динамика событий на Ближнем Востоке очень высокая, требует постоянных совместных оценок, прогнозов, с тем чтобы не допустить дальнейшей эскалации и искать пути деэскалации, нормализации обстановки".
Массированный ракетный удар был нанесен 9 апреля по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие. Сирия возложила ответственность на Израиль за этот ракетный удар.
Как сообщили в понедельник в Минобороны РФ, по сирийскому аэродрому T-4 было выпущено всего восемь управляемых ракет. При этом ПВО ВС Сирии сумела уничтожить пять из них. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.