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Фото из архива 10.04 01:26   MIGnews.com

Россия ответила на заявления о тайном послании Скрипаля

Представитель российской дипломатической миссии, чьё имя не называется, сообщил агентству РИА Новости, что заявление о перехвате британской базой сообщения из Дамаска в Москву "выглядят крайне неубедительно".

"Репортажи о том, что 3 и 4 марта базирующиеся на Кипре "аналитики ВВС Великобритании" перехватили некие сообщения, содержащие фразы "Посылка доставлена" и "Два человека успешно выехали", выглядят крайне неубедительно. А уж тем более попытки связать эти сообщения с "делом Скрипалей". Тот факт, что, как утверждалось, перехваченная информация, наряду с другими сведениями, использовалась британской стороной для того, чтобы убедить своих союзников выслать российских дипломатов, вновь свидетельствует о том, что британская позиция основана исключительно на предположениях", - передало агентство слова собеседника.

Также в сообщении указано, что МИД РФ уже направило в МИД Великобритании запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Ранее сообщалось о послании, содержащем странный смысл, и направленное из Дамаска в Москву, которое 4 марта перехватила британская база.
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