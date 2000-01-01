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Трамп принимает катарского эмира | Фото:10.04 12:51   MIGnews.com

Трамп принимает катарского эмира

Невзирая на обвинения в финансировании терроризма, озвученные не так давно в адрес этого государства, сегодня эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани встречается в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом во вторник, 10 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, шейх намерен обсудить с американским лидером многие важные вопросы международных отношений, включая совместную работу в сфере безопасности, перспективы экономического сотрудничества и др.

Отметим, что недавно администрация президента США согласилась продать Катару большую партию оружия, включая 5000 боеголовок.

Напомним, ранее американский президент полностью поддержал таких союзников, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн, когда все они обвинили Катар в финансировании террористов.

Издание подчеркивает, что, несмотря на тот факт, что эмира Катара принимают сегодня в Белом доме, упомянутые страны не отказываются от экономической и дипломатической блокады Катара.
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