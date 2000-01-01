10.04 09:28 MIGnews.com

Гидеон Саар: у меня - самый лучший шанс стать премьером

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Бывший министр и один из лидеров Ликуда Гидеон Саар дал интервью газете Jerusalem Post.В части интервью, касающейся внутренней политики, Саар рассказал о своих больших планах на будущее:“Когда я буду избираться на пост премьер-министра - я не знаю, будет ли Лапид конкурентом, но у меня - больший шанс быть избранным, и больший шанс сформировать правительство, чем у него. У меня - самые лучшие шансы из всех стать следующим премьер-министром”.Саар подчеркнул: “Я не верю в путь Лапида, и идеология - это самое главное. Ликуд должен вести вперед, и Лапид, как и другие не может быть исключен в качестве партнера для нас”.