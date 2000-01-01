СМИ: Британия предложит G7 новые санкции против РФ
Великобритания намерена добиваться от партеров по G7 принятия новых санкций против России за поддержку сирийского режима, который, по ее мнению, применил химическое оружие в провинции Идлиб, сообщает The Times со ссылкой на источники.
"Министр иностранных дел Борис Джонсон будет требовать от западных стран "очень жестких санкций в виде наказания" за химическую атаку на контролируемой повстанцами территории...", – пишет издание.
При этом отмечается, что документ с санкциями подготовлен к заседанию глав МИД G7, которое пройдет в провинции Лукка, в Италии.
Санкции, по мнению британского министра, должны быть введены, если Москва не откажется от поддержки президента Сирии Башара Асада.