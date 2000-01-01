10.04 10:46 MIGnews.com

СМИ: Британия предложит G7 новые санкции против РФ

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Великобритания намерена добиваться от партеров по G7 принятия новых санкций против России за поддержку сирийского режима, который, по ее мнению, применил химическое оружие в провинции Идлиб, сообщает The Times со ссылкой на источники."Министр иностранных дел Борис Джонсон будет требовать от западных стран "очень жестких санкций в виде наказания" за химическую атаку на контролируемой повстанцами территории...", – пишет издание.При этом отмечается, что документ с санкциями подготовлен к заседанию глав МИД G7, которое пройдет в провинции Лукка, в Италии.Санкции, по мнению британского министра, должны быть введены, если Москва не откажется от поддержки президента Сирии Башара Асада.