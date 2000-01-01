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Эхуд Барак: Нынешнее правительство опасно для Израиля 10.04 07:45   MIGnews.com

Эхуд Барак: Нынешнее правительство опасно для Израиля

Бывший премьер-министр и министр обороны Эхуд Барак раскритиковал нынешнее правительство и его главу, предупредив, что они ведут к созданию одного государства с арабским большинством. Барак напомнил о своих попытках заключить перемирие с Ясиром Арафатом в 2000 году, но тот отказался, выбрав путь террора против Еврейского государства.

"Когда мы подписали соглашение в Кэмп-Дэвиде, я сказал, что когда наступит время достижения (окончательного - ред.) договора, нам понадобится увеличительное стекло, чтобы разглядеть различия между достигнутым и окончательным соглашениями. Единственное, что изменится, это размер кладбищ. Сегодняшняя ситуация несколько более проблематична, чем тогда. Это правительство ведет Израиль к реальности одного государства от реки Иордан до (Средиземного – ред.) моря, где за короткое время установится арабское большинство и почти постоянно будет идти гражданская война", - заявил он в интервью на 10-м канале ИТВ 9 апреля.

Экс-премьер утверждает, что очень обеспокоен нынешним направлением государства.

"Сознание правительства опасно для будущего как государства, так и сионизма", - считает он.
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