10.04 18:51 MIGnews.com

Египет ввел чрезвычайное положение в стране

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Власти Египта приняли решение ввести чрезвычайное положение в стране на три месяца. Данные меры были приняты на следующий день после двух кровавых атак на коптские церкви.В понедельник, 10 апреля, президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси заявил, что после террористических атак, совершенных накануне в коптских церквях, в стране вводится режим чрезвычайного положения."Будет предпринят ряд шагов, самым главным из них, после принятия юридических и конституционных мер, будет объявление чрезвычайного положения в стране, сроком на три месяца", - заявил Сиси в ходе выступления на одном из каналов государственного телевидения.В воскресенье, 9 апреля, в результате двух взрывов в коптских церквях в городах Танта и Александрия, погибли 36 человек и более 100 получили ранения.Ответственность за нападение на себя взяла террористическая группировка "Исламское Государство", известная как ISIS.