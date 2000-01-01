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YouTube 10.04 18:51   MIGnews.com

Египет ввел чрезвычайное положение в стране

Власти Египта приняли решение ввести чрезвычайное положение в стране на три месяца. Данные меры были приняты на следующий день после двух кровавых атак на коптские церкви.

В понедельник, 10 апреля, президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси заявил, что после террористических атак, совершенных накануне в коптских церквях, в стране вводится режим чрезвычайного положения.

"Будет предпринят ряд шагов, самым главным из них, после принятия юридических и конституционных мер, будет объявление чрезвычайного положения в стране, сроком на три месяца", - заявил Сиси в ходе выступления на одном из каналов государственного телевидения.

В воскресенье, 9 апреля, в результате двух взрывов в коптских церквях в городах Танта и Александрия, погибли 36 человек и более 100 получили ранения.
Ответственность за нападение на себя взяла террористическая группировка "Исламское Государство", известная как ISIS.
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