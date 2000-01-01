10.04 20:15 MIGnews.com

СМИ: гамбургский отель отказался принимать делегацию США

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Немецкие СМИ сообщают, что руководство люксового отеля "Четыре времени года" в Гамбурге не разрешило делегации Дональда Трампа остановиться в их номерах 7-8 июля, когда будет идти саммит G20.Причины отказа не прокомментировали. Однако отмечается, что на данный момент спрос номеров высокого класса на эти даты намного превышает предложение. Чтобы разместить все ожидаемые делегации, нужно порядка девяти тысяч комнат.По информации Hambyrger Abendblatt, Трамп, возможно, предпочтет провести ночь в Берлине в знаменитой гостинице "Адлон", но в отеле пока не получали запросов со стороны представителей президента. К слову, в этом случае лидеру США придется преодолеть порядка 300 км, чтобы добраться от места ночлега до места проведения саммита.Саммиты "большой двадцатки" проводятся регулярно на уровне государственных лидеров с 2008 года. В состав G20 входят 20 крупнейших национальных экономик планеты, среди них есть и Россия.