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Британия: сотрудничаем с Россией с открытыми глазами | Фото: Thinkstock11.04 07:17   MIGnews.com

Британия: сотрудничаем с Россией с открытыми глазами

Официальный представитель офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что британское руководство намеревается сохранить прежнюю линию взаимодействия с Россией, передает РИА Новости.

"Позиция в отношении России остается той же самой. Мы продолжаем сотрудничать с Россией с открытыми глазами и, сохраняя жесткую линию", — сказал он.

Он также сообщил, что в настоящий момент для Мэй приоритетом является работа с партнерами по G7 по обеспечению политического урегулирования в Сирии.

Ранее в Министерстве иностранных дел Великобритании заявили об осуждении защиты режима Асада Россией.
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