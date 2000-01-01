11.04 07:17 MIGnews.com

Британия: сотрудничаем с Россией с открытыми глазами

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Официальный представитель офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что британское руководство намеревается сохранить прежнюю линию взаимодействия с Россией, передает РИА Новости."Позиция в отношении России остается той же самой. Мы продолжаем сотрудничать с Россией с открытыми глазами и, сохраняя жесткую линию", — сказал он.Он также сообщил, что в настоящий момент для Мэй приоритетом является работа с партнерами по G7 по обеспечению политического урегулирования в Сирии.Ранее в Министерстве иностранных дел Великобритании заявили об осуждении защиты режима Асада Россией.