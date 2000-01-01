11.04 07:17 MIGnews.com
Британия: сотрудничаем с Россией с открытыми глазами
Официальный представитель офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что британское руководство намеревается сохранить прежнюю линию взаимодействия с Россией, передает РИА Новости.
"Позиция в отношении России остается той же самой. Мы продолжаем сотрудничать с Россией с открытыми глазами и, сохраняя жесткую линию", — сказал он.
Он также сообщил, что в настоящий момент для Мэй приоритетом является работа с партнерами по G7 по обеспечению политического урегулирования в Сирии.
Ранее в Министерстве иностранных дел Великобритании заявили об осуждении защиты режима Асада Россией.
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