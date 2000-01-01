10.04 17:51 MIGnews.com
Израиль закрыл границу с Египтом из-за угрозы терактов
Правительство Израиля приняло решение закрыть основной переход "Таба" на границе с Египтом из-за угрозы новых терактов. Также власти призвали израильтян покинуть Синайский полуостров.
Об этом сообщает агентство The Associated Press.
Министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил, что ведомство получило информацию о готовящихся терактах против туристов на Синае.
Однако отмечается, что переход по-прежнему открыт для тех граждан Израиля, которые намерены вернуться из Египта обратно домой.
Предполагается, что такие меры будут действовать как минимум до окончания Песаха.
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