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Израиль закрыл границу с Египтом из-за угрозы терактов | Фото: Thinkstock10.04 17:51   MIGnews.com

Израиль закрыл границу с Египтом из-за угрозы терактов

Правительство Израиля приняло решение закрыть основной переход "Таба" на границе с Египтом из-за угрозы новых терактов. Также власти призвали израильтян покинуть Синайский полуостров.

Об этом сообщает агентство The Associated Press.

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил, что ведомство получило информацию о готовящихся терактах против туристов на Синае.

Однако отмечается, что переход по-прежнему открыт для тех граждан Израиля, которые намерены вернуться из Египта обратно домой.

Предполагается, что такие меры будут действовать как минимум до окончания Песаха.
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