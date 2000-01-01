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Flickr.com 10.04 18:35   MIGnews.com

ФРГ: политическое урегулирование в Сирии без РФ невозможно

Без участия или против России невозможно достичь политического урегулирования ситуации в Сирии.

Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, уточняет РИА Новости.

Зайберт подчеркнул, что военными средствами сирийский конфликт решить не выйдет. Участие России в решении данного вопроса необходимо, так как РФ, являясь "партнером президента (Сирии) Башара Асада, способна оказать влияние на власти республики", заявил представитель немецкого правительства.

Он отметил, что нужно сделать все для поддержки спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, с обязательным вовлечением в процесс российской стороны.

Правительство ФРГ как никогда осознает, что борьба с террористической организацией "Исламское государство" является важнейшим приоритетом, заявил Зайберт. Последние события в Санкт-Петербурге показали, на что способны террористы, сказал он.

Напомним, что в ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской правительственной авиабазе. Обстрел был устроен в ответ на якобы примененную Дамаском химатаку в провинции Идлиб 4 апреля.
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