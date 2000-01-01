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flickr 10.04 17:26   MIGnews.com

Израиль осудил Ле Пен и ее заявление о Холокосте

Министерство иностранных дел Израиля осудило заявление крайне правого кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Ранее лидер "Национального Фронта" заявила, что Франция не несет ответственности за изгнание евреев из Франции во время Холокоста.

"Это заявление противоречит исторической правде. Президенты Франции признавали роль французов в депортации евреев, погибших во время Холокоста", - говорится в заявлении министерства.

"Это признание, лежащее в основе отмечаемого (во Франции) дня памяти депортации евреев и преподавания истории Холокоста в системе образования – важная составляющая борьбы с антисемитизмом, который вновь поднимает голову в наши дни".
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