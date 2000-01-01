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МИД РФ 10.04 21:32   MIGnews.com

Лавров и глава МИД Ирана обвинили США в нарушении права

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф подчеркнули недопустимость действий подобных авиаудару, нанесенному США по Сирии, сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Обсуждалась складывающаяся ситуация в Сирии после нанесения США ракетного удара по авиабазе в этой стране. С обеих сторон подчеркнуто, что такие агрессивные действия против суверенного независимого государства являются грубым нарушением международного права, прежде всего Устава ООН, создают угрозы региональной безопасности, наносят ущерб борьбе с международным терроризмом", — говорится в тексте официального сообщения.

Министры также выступили за организацию тщательного и беспристрастного расследования инцидента с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с лидером Ирана Хасаном Роухани недопустимость агрессивных действий США.
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