10.04 15:52 MIGnews.com

Британия обсуждает меры давления на правительство САР

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Комментарии

Власти Великобритании ведут переговоры с международными партнерами "меры давления" на сирийское правительство и его сторонников, включая Россию.Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй.Комментарии были сделаны в свете ежегодно собрания, которое состоится в понедельник, 10 апреля. На встрече министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) как ожидается, поднимут вопрос относительно участия США и РФ в Сирии после газовой атаки, а результате которой погибли более 70 гражданских лиц, пишет Reuters."Мы обсуждаем с нашими ключевыми партнерами дальнейшие меры давления на режим (в Сирии – ред.) и тех, кто его поддерживает, включая Россию", - заявил представитель Мэй, отвечая на вопрос о возможных санкциях против Сирии и РФ.