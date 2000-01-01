10.04 12:38 MIGnews.com

МИД Сирии: Россия поможет нам защититься от США

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При поддержке России Сирия найдет способ защититься от возможных повторных атак со стороны США, заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад."Я могу подтвердить, что Сирия при поддержке наших русских друзей будет способна найти способы защититься от таких ракет или повторных попыток агрессии", — сказал Микдад в интервью РИА Новости.По его словам, Россия в ситуации с ударом США в Сирии "повела себя рационально" и проявила самообладание.Фейсал отметил, что Дамаск и его союзники "не намерены угрожать США или угрожать безопасности в мире", но, по его мнению, смогут защитить сирийские суверенитет и независимость.