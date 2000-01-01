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Марин Ле Пен: Франция непричастна к облавам Виши на евреев | Фото: Bobby Lightspeed/Flickr10.04 10:37   MIGnews.com

Марин Ле Пен: Франция непричастна к облавам Виши на евреев

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен снимает со своей страны какую-либо ответственность за полицейские облавы на 13 тысяч евреев Парижа, которых потом держали на велодроме "Вель д’Ив", а после - погрузили в поезда и отправили в концлагеря Драней и Аушвиц. В целом после случившегося выжили около сотни пленников.

Ранее экс-президент Жак Ширак и нынешний французский лидер Франсуа Олланд принесли свои извинения за случившееся в 1942 году. Но Ле Пен с ними не согласна.

"Я не думаю, что Франция несет ответственность за "Вель д’Ив". В целом, я считаю, что, если и есть кто-то ответственный, то это те, кто находился в тот период у власти. Это не Франция", - заявила она на телеканале LCI 9 апреля.

Лидер "Национального фронта" утверждает, что нынешнее правительство учит детей тому, что у них "есть все основания для критики, и видеть только самые темные моменты нашей истории".

"Но я хочу, чтобы они вновь гордились тем, что являются французами", - сказала она.

Ее политический соперник Эммануэль Макрон назвал подобные заявления "серьезной ошибкой".

"Некоторые люди забывают, что Марин Ле Пен – дочь Жана-Мари Ле Пена", - сказал он, напомнив об антисемитских и расистских заявлениях последнего.

В свою защиту кандидатка напомнила, что во времена Второй мировой войны Франция была оккупирована нацистами, а правительство в изгнании во главе с Шарлем де Голлем находилось в Лондоне.

"Режим Виши не был Францией", - заявила Марин Ле Пен, назвав оккупантов "незаконным режимом".

В то же время, на ее взгляд, это никоим образом не оправдывает тех, кто участвовал в облавах на евреев и был причастен ко всем происходившим тогда зверствам.
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