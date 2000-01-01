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Штайниц: в изоляции нет политической составляющей | Фото:10.03 20:30   MIGnews.com

Штайниц: в изоляции нет политической составляющей

Министр энергетики Юваль Штайниц опроверг информацию о том, что вице-президент США Майк Пенс попросил премьер-министра Биньямина Нетаниягу не допустить, чтобы новая изоляция Израиля из-за коронавируса была сосредоточена на США и нескольких европейских странах.

Соответствующее заявление он сделал в комментарии радиостанции "Галей ЦАХАЛ", передает "Аруц Шева".

"Были заблаговременные договоренности с США. Не было никакого политического подтекста в том, чтобы ужесточить руководящие принципы по борьбе с коронавирусом", – подчеркнул он.

По словам Штайница, Израиль принимает все меры предосторожности, чтобы зараза не начала распространяться на электростанциях.

"Мы готовимся к тому, чтобы продолжать поставки электроэнергии, воды и газа", – добавил он.


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