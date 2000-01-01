Штайниц: в изоляции нет политической составляющей

Министр энергетики Юваль Штайниц опроверг информацию о том, что вице-президент США Майк Пенс попросил премьер-министра Биньямина Нетаниягу не допустить, чтобы новая изоляция Израиля из-за коронавируса была сосредоточена на США и нескольких европейских странах.
Соответствующее заявление он сделал в комментарии радиостанции "Галей ЦАХАЛ", передает "Аруц Шева".
"Были заблаговременные договоренности с США. Не было никакого политического подтекста в том, чтобы ужесточить руководящие принципы по борьбе с коронавирусом", – подчеркнул он.
По словам Штайница, Израиль принимает все меры предосторожности, чтобы зараза не начала распространяться на электростанциях.
"Мы готовимся к тому, чтобы продолжать поставки электроэнергии, воды и газа", – добавил он.