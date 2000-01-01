10.03 08:15 MIGnews.com

Борьба с эпидемией в Израиле: больше 10 не собираться

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Ассоциация Производителей Израиля издала инструкции для работодателей по предотвращению распространения коронавируса на рабочих местах. Инструкции опубликованы главой Ассоциации, Роном Томером. Они гласят:“1. Необходимо выявить рабочих, критически важных для производства и добиваться того, чтобы они одновременно не находились в одном помещении.2. Обеды организуются группами не более 4 человек.3. Во время обеденного перерыва расстояние между группами рабочих должно быть не менее двух метров.4. Все туры и посещения фабрик отменяются.5. Все физические встречи сводятся к минимуму. В любом случае во встречах, собраниях и совещаниях не принимают участия более десяти человек.6. Вводится жесткое разделение между производством и другими видами активности.7. Расширяются возможности работы из дома.8. Для прибытия на рабочее место используется частный транспорт.9. Работники готовятся к работам по дезинфекции производственных линий.10. Защитные меры для рабочих - маски, перчатки и т.п.11. Отмена командировок за рубеж”.