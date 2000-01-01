Борьба с эпидемией в Израиле: больше 10 не собираться
Ассоциация Производителей Израиля издала инструкции для работодателей по предотвращению распространения коронавируса на рабочих местах. Инструкции опубликованы главой Ассоциации, Роном Томером. Они гласят:
“1. Необходимо выявить рабочих, критически важных для производства и добиваться того, чтобы они одновременно не находились в одном помещении.
2. Обеды организуются группами не более 4 человек.
3. Во время обеденного перерыва расстояние между группами рабочих должно быть не менее двух метров.
4. Все туры и посещения фабрик отменяются.
5. Все физические встречи сводятся к минимуму. В любом случае во встречах, собраниях и совещаниях не принимают участия более десяти человек.
6. Вводится жесткое разделение между производством и другими видами активности.
7. Расширяются возможности работы из дома.
8. Для прибытия на рабочее место используется частный транспорт.
9. Работники готовятся к работам по дезинфекции производственных линий.
10. Защитные меры для рабочих - маски, перчатки и т.п.