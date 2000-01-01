11.03 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Борьба с эпидемией в Израиле: больше 10 не собираться
. Ассоциация Производителей Израиля издала инструкции для работодателей по предотвращению распространения коронавируса на рабочих местах. Инструкции опубликованы главой Ассоциации, Роном Томером.
Коронавирус: больному водителю автобуса стало лучше
. По сообщению врачей больницы Пурия, появились признаки улучшения состояния 38-летнего водителя автобуса из Восточного Иерусалима, заболевшего коронавирусом.
Кахоль Лаван: Нетаниягу ведет страну к четвертым выборам
. Депутат Кнессета от "Кахоль Лаван" Эйтан Гинзбург заявил, что "Объединенный Арабский Список" не будет частью правительства.
Коронавирус за полчаса может передаваться в пределах 4,5 м
. Китайский коронавирус может сохраняться в воздухе закрытого помещения не менее 30 минут и передаваться на расстояние до 4,5 метров.
Ответ Ликуда НДИ: передавайте ваши условия Айману Уда
. Министр туризма Ярив Левин ответил на удивительное обращение партии НДИ, в котором она перечисляет те условия, по исполнении которых она готова присоединится к правительству.
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