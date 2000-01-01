10.03 21:32 MIGnews.com
"Шин Бет" предоставит защиту Бенни Ганцу
Служба безопасности "Шин Бет" начнет предоставлять личную защиту председателю партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганцу. Об этом сообщает Times of Israel.
Решение принято на фоне усиления угроз в сторону политика.
Только премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны и спикер Кнессета получают такую безопасность.
Ранее сообщалось
, что руководство "Кахоль Лаван" встретилось с председателем "НДИ" Авигдором Либерманом, сообщает Times of Israel. Стороны назвали встречу "позитивной и содержательной".
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