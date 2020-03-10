10.03 19:37 MIGnews.com
Лидеры "Кахоль Лаван" встретились с Либерманом
Руководство "Кахоль Лаван" встретилось с председателем "НДИ" Авигдором Либерманом, сообщает Times of Israel. Стороны назвали встречу "позитивной и содержательной".
Бенни Ганц, Яир Лапид, Моше Яалон и Габи Ашкенази сфотографировались с Либерманом в конце встречи, и выложили её в социальных сетях.
Днем ранее, 9 марта, Ганц и Либерман заявили, что намерены сотрудничать, чтобы не допустить четвертых выборов.
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