10.03 19:37 MIGnews.com

Лидеры "Кахоль Лаван" встретились с Либерманом

לקראת המלצת של ח״כ ליברמן על גנץ לראשות הממשלה, פגישה מחומשת. מבחינת תוכן, אומרים בכחול לבן: המטרה היא למנוע בחירות רביעיות ולהקים ממשלה. pic.twitter.com/0KZvVohDJA — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) March 10, 2020

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Руководство "Кахоль Лаван" встретилось с председателем "НДИ" Авигдором Либерманом, сообщает Times of Israel. Стороны назвали встречу "позитивной и содержательной".Бенни Ганц, Яир Лапид, Моше Яалон и Габи Ашкенази сфотографировались с Либерманом в конце встречи, и выложили её в социальных сетях.Днем ранее, 9 марта, Ганц и Либерман заявили, что намерены сотрудничать, чтобы не допустить четвертых выборов.