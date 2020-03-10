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Лидеры `Кахоль Лаван` встретились с Либерманом | Фото:10.03 19:37   MIGnews.com

Лидеры "Кахоль Лаван" встретились с Либерманом

Руководство "Кахоль Лаван" встретилось с председателем "НДИ" Авигдором Либерманом, сообщает Times of Israel. Стороны назвали встречу "позитивной и содержательной".

Бенни Ганц, Яир Лапид, Моше Яалон и Габи Ашкенази сфотографировались с Либерманом в конце встречи, и выложили её в социальных сетях.



Днем ранее, 9 марта, Ганц и Либерман заявили, что намерены сотрудничать, чтобы не допустить четвертых выборов.


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