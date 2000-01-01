10.03 15:16 MIGnews.com

Лапид: правительство меньшинства будет без арабских партий

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Чтобы сформировать правительство меньшинства, Объединенному арабскому списку нужно будет только один раз проголосовать за коалицию, и тогда сотрудничество со списком арабских партий закончится, заявил один из лидеров "Кахоль Лаван" Яир Лапид.Об этом пишет JP во вторник, 10 марта.Лапид таким образом ответил на комментарии депутатов Цви Хаузер и Йоаза Хенделя, которые решительно выступают против формирования правительства меньшинства. Он добавил, что также предпочитает правительство национального единства, но этого не может произойти из-за премьер-министра Биньямина Нетаниягу."Лучший вариант - тот, который Нетаниягу исключил сразу. Правительство национального единства", - написал Лапид. "Это то, что мы всегда хотели, это то, что мы были бы рады создать сегодня. Единство с ротацией. Бенни Ганц был бы первым, потому что Нетаниягу судят. Позитивное, широкое правительство национального единства. Проблема в том, что нет никого, с кем можно поговорить. Мы проверили тысячу раз. Нетаниягу отвергает это."По словам Лапида, премьер-министр не хочет правительства единства, потому что знает, что не сможет принять закон во избежания судебного преследования, и предпочитает четвертые выборы. "В отличие от всей лжи, которую распространяет Нетаниягу, Объединенный арабский список не будет частью этого правительства", - написал политик. "Они будут голосовать один раз извне, и все.