Лапид: правительство меньшинства будет без арабских партий
Чтобы сформировать правительство меньшинства, Объединенному арабскому списку нужно будет только один раз проголосовать за коалицию, и тогда сотрудничество со списком арабских партий закончится, заявил один из лидеров "Кахоль Лаван" Яир Лапид.
Об этом пишет JP во вторник, 10 марта.
Лапид таким образом ответил на комментарии депутатов Цви Хаузер и Йоаза Хенделя, которые решительно выступают против формирования правительства меньшинства. Он добавил, что также предпочитает правительство национального единства, но этого не может произойти из-за премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
"Лучший вариант - тот, который Нетаниягу исключил сразу. Правительство национального единства", - написал Лапид. "Это то, что мы всегда хотели, это то, что мы были бы рады создать сегодня. Единство с ротацией. Бенни Ганц был бы первым, потому что Нетаниягу судят. Позитивное, широкое правительство национального единства. Проблема в том, что нет никого, с кем можно поговорить. Мы проверили тысячу раз. Нетаниягу отвергает это."
По словам Лапида, премьер-министр не хочет правительства единства, потому что знает, что не сможет принять закон во избежания судебного преследования, и предпочитает четвертые выборы. "В отличие от всей лжи, которую распространяет Нетаниягу, Объединенный арабский список не будет частью этого правительства", - написал политик. "Они будут голосовать один раз извне, и все.