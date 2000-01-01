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`Партнер Ганца требует отменить достижения сделки веки` 10.03 13:02   MIGnews.com

"Партнер Ганца требует отменить достижения сделки веки"

Член Кнессета Май Голан от партии Ликуд прокомментировала переговоры Кахоль Лаван с Объединенным Арабским Списком.

Голан указывает на те горизонты, к которым выйдет правительство левых и арабов: “Запомните: новый партнер Ганца - Айман Уда, в живом эфире фейсбук требует прекратить посещения евреями Храмовой горы и отмены всех достижений Нетаниягу в рамках сделки века”.

Голан предупреждает: “Если этот процесс создания правительства меньшинства сегодня ночью принесет плоды, можно будет официально провозгласить ликвидацию Государства Израиль”.


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