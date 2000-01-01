10.03 13:02 MIGnews.com

"Партнер Ганца требует отменить достижения сделки веки"

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Член Кнессета Май Голан от партии Ликуд прокомментировала переговоры Кахоль Лаван с Объединенным Арабским Списком.Голан указывает на те горизонты, к которым выйдет правительство левых и арабов: “Запомните: новый партнер Ганца - Айман Уда, в живом эфире фейсбук требует прекратить посещения евреями Храмовой горы и отмены всех достижений Нетаниягу в рамках сделки века”.Голан предупреждает: “Если этот процесс создания правительства меньшинства сегодня ночью принесет плоды, можно будет официально провозгласить ликвидацию Государства Израиль”.