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Берлин приютит до 100 детей из греческих лагерей беженцев 11.03 18:41   MIGnews.com

Берлин приютит до 100 детей из греческих лагерей беженцев

Город Берлин примет от 80 до 100 детей из греческих лагерей беженцев. Об этом сообщил сенатор от столицы Германии из внутренних дел Андреас Гейзель.

На вопрос, когда дети смогут приехать в Берлин, Гейзель ответил: "Теперь все зависит от того, насколько быстро правительство Германии утвердит это решение. Я думаю, что это скорее произойдет сегодня, чем на завтра."

Как сообщалось, мэры семи немецких городов требуют от федерального правительства принять меры, которые позволят эвакуировать из греческих лагерей беженцев детей, оставшихся без сопровождения взрослых, пишет Reuters.

На сегодня на греческих островах насчитывается более 1800 детей-беженцев, которые остались без сопровождения взрослых. У них ограничен доступ к жилью, воде, пище, медицинским услугам и образованию. Большое количество детей вынуждены спать под открытым небом, они постоянно сталкиваются с антисанитарными и опасными условиями для жизни.


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