Эрдоган требует поддержки от ЕС и НАТО

В Брюсселе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Сирии. Он заявил, что Анкара ждет "конкретной поддержки" от союзников турецкой военной операции в регионе и решению проблемы беженцев.
Эрдоган настаивает на том, что НАТО должно поддержать Турцию незамедлительно и без каких-либо дополнительных условий, пишет Aljazeera.
В свою очередь, Столтенберг отметил, что Турция пострадала больше всех союзников от хаоса в Сирии, приняв наибольшее число беженцев. Также глава НАТО обратил внимание на то, что Альянс уже оказывает поддержку Турции системами ПВО на границе с Сирией и военным присутствием в воздушной и морском пространстве региона.