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Хафтар - Макрону: готовы к заключению перемирия с Ливией 10.03 13:45   MIGnews.com

Хафтар - Макрону: готовы к заключению перемирия с Ливией

Маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар уведомил президента Франции Эммануэля Макрона о том, что собирается заключить мирное соглашение с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, рассказал источник в администрации Макрона.

По данным ливийского военного источника, Хафтар прибыл в Париж с официальным визитом. Хафтар заверил Макрона, что подпишет заключение о перемирии, если правительство Фаеза ас-Сарраджа будет его соблюдать, пишет Thedefensepost.

В результате свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие. В восточной части страны заседает избранный народом парламент, а в западной части, в столице Триполи, правит созданное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия.


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