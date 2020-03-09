Хафтар - Макрону: готовы к заключению перемирия с Ливией
Маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар уведомил президента Франции Эммануэля Макрона о том, что собирается заключить мирное соглашение с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, рассказал источник в администрации Макрона.
По данным ливийского военного источника, Хафтар прибыл в Париж с официальным визитом. Хафтар заверил Макрона, что подпишет заключение о перемирии, если правительство Фаеза ас-Сарраджа будет его соблюдать, пишет Thedefensepost.
В результате свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие. В восточной части страны заседает избранный народом парламент, а в западной части, в столице Триполи, правит созданное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия.