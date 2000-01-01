10.03 07:57 MIGnews.com

Партия голландских мусульман отказалась осудить антисемитизм

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Политическое движение, представляющее мусульман Нидерландов, отстранилось от документа с осуждением антисемитизма, чем отличилось, можно сказать, от всех остальных местных партий.И ранее обвинявшаяся в юдофобии антиинтеграционная партия DENK (по-голландски – "думать") никак не отреагировала на просьбу еврейской общины подписать документ под названием "Амстердамское еврейское соглашение". В нем говорится, что члены еврейской общины столицы страны имеют право на дотации по безопасности, поскольку городские власти недостаточно их защищают, а история евреев Нидерландов недостаточно активно доносится до остального населения. Кроме того, в документе отстаивается легальность ритуального забоя скота.Соглашение подписали все остальные столичные партии, кроме одной – BIJ1, которая была основана некой Сильваной Саймонс. "По неожиданной случайности" она начинала политическую карьеру именно в DENK.Согласно опросам, на муниципальных выборах, которые пройдут в Амстердаме 21 марта, обе партии займут в горсовете 5 мест из 45. Столько же прочат и правящей Народной партии за свободу и демократию Марка Рютте.Стоит отметить, что в свете выборов еврейский вопрос встал в Амстердаме достаточно остро. К примеру, 8 марта лидер право-популистской Партии свободы Герт Вилдерс посетил кошерный ресторан "ХаКармель", в котором палестинский беженец в декабре разбил витрины и вытащил израильский флаг. Позже мужчина был арестован, но на прошлой неделе витрины вновь были разбиты.Кроме того, безопасность евреев впервые в истории голландской политики стала центральным вопросом целой партии - правого "Форума за демократию".