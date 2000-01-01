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Путин: вмешаться в выборы в США могли евреи | Фото:10.03 21:42   MIGnews.com

Путин: вмешаться в выборы в США могли евреи

В пятницу, 9 марта, в эфир телеканала NBC вышло интервью, которое журналистка Мегин Келли взяла у президента России Владимира Путина.

Об этом в субботу. 10 марта сообщает Ynet.

В ходе интервью Путин категорически отверг все обвинения во вмешательстве российских агентов в американские выборы 2016 года.

"Они не представляют российские государственные интересы. Может быть они даже не русские, может быть они украинцы, татары, евреи, просто с российским гражданством. Даже это надо проверять. Может быть, у них двойное гражданство, может быть грин-карта. Может быть им за эту работу заплатили американцы. Откуда вы знаете? Я не знаю", - отметил российский президент.

В свою очередь, депутат Кнессета Ксения Светлова ("Сионистский лагерь") осудила это заявление Путина: "Возможно, евреи вмешались в американские выборы, возможно, евреи контролируют мир, возможно евреи убили евреев в Польше".

По ее словам, "у всех этих утверждений есть только одно происхождение – ненависть к евреям".
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