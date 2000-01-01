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Нетаниягу попытается договориться с ультраортодоксами | Фото:10.03 19:38   MIGnews.com

Нетаниягу попытается договориться с ультраортодоксами

Сегодня премьер-министр Израиля, вернувшийся из США, встретится с представителями традиционных фракций для переговоров по разрешению коалиционного кризиса вокруг закона о призыве.

Об этом в субботу, 10 марта сообщает 10 канал ИТВ.

Отметим, что даже если главе правительства и удастся договориться с ультраортодоксами, это не гарантирует выхода из коалиционного кризиса.

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что компромиссный вариант законопроекта о призыве учащихся йешив, который разрабатывается в данный момент с участием министра юстиции Айелет Шакед, — это не компромисс, а капитуляция перед шантажом.

Сегодня глава оборонного ведомства написал в своем блоге в Twitter: "В жизни есть моменты, когда нужно выбирать то, во что ты веришь, а не то, что выгодно".


В партии "Наш дом Израиль" заявляют, что не согласятся на предложения, которые вырабатываются вне профессиональной комиссии министерства обороны.

Напомним, в четверг, 8 марта, портал Walla сообщил со ссылкой на источники в партии "Яадут а-Тора", что нет никакого прогресса на переговорах по разрешению коалиционного кризиса вокруг закона о призыве.
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