10.03 19:38 MIGnews.com

Нетаниягу попытается договориться с ультраортодоксами

בחיים, יש רגעים שבהם צריך ללכת עם מה שאתה מאמין ולא עם מה שכדאי או משתלם. זהו בדיוק הרגע. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 10 марта 2018 г.

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