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Белый дом назвал условие встречи Трампа с лидером КНДР | Фото:10.03 18:08   MIGnews.com

Белый дом назвал условие встречи Трампа с лидером КНДР

Северная Корея должна предпринять ряд "конкретных и подтвержденных действий" в направлении сокращения ядерных арсеналов. В случае, если этого не случится, встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном не состоится.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает в субботу, 10 марта CNN.

"Пхеньян сделал несколько серьезных заявлений, обещал провести денуклеиризацию, прекратить ядерные и ракетные испытания. Мы не собираемся проводить эту встречу, пока не увидим конкретных шагов, которые соответствуют риторике Северной Кореи", - отметила Сандерс.

По ее словам, США намерены продолжать политику максимального давления на КНДР без каких-либо послаблений.

Пресс-секретарь Белого дома также добавила, что оценку результатов этой политики будет давать разведывательное сообщество и Совет национальной безопасности США.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР обратился с просьбой к президенту США о проведении личной встречи, причем "как можно скорее".

В Белом доме, комментируя просьбу северокорейского политика, ответили, что Трамп согласился встретиться. Время и место встречи будут определены позднее.

Сандерс подчеркнула, что санкции против КНДР, несмотря на это, останутся в силе. После этого Трамп написал в своем Twitter, что Ким Чен Ын пообещал не проводить ракетных испытаний до встречи с ним.
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