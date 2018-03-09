Белый дом назвал условие встречи Трампа с лидером КНДР
Северная Корея должна предпринять ряд "конкретных и подтвержденных действий" в направлении сокращения ядерных арсеналов. В случае, если этого не случится, встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном не состоится.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает в субботу, 10 марта CNN.
"Пхеньян сделал несколько серьезных заявлений, обещал провести денуклеиризацию, прекратить ядерные и ракетные испытания. Мы не собираемся проводить эту встречу, пока не увидим конкретных шагов, которые соответствуют риторике Северной Кореи", - отметила Сандерс.
По ее словам, США намерены продолжать политику максимального давления на КНДР без каких-либо послаблений.
Пресс-секретарь Белого дома также добавила, что оценку результатов этой политики будет давать разведывательное сообщество и Совет национальной безопасности США.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР обратился с просьбой к президенту США о проведении личной встречи, причем "как можно скорее".
В Белом доме, комментируя просьбу северокорейского политика, ответили, что Трамп согласился встретиться. Время и место встречи будут определены позднее.
Сандерс подчеркнула, что санкции против КНДР, несмотря на это, останутся в силе. После этого Трамп написал в своем Twitter, что Ким Чен Ын пообещал не проводить ракетных испытаний до встречи с ним.