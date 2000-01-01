США и Китай решили и дальше давить на КНДР

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин намерены продолжить политику давления и санкции против Северной Кореи до тех пор, пока Пхеньян не предпримет шагов по денуклеаризации Корейского полуострова.
Об этом в субботу, 10 марта сообщает пресс-служба Белого дома, передает "Интерфакс".
По данным издания, лидеры США и Китая в ходе телефонной беседы договорились поддерживать давление против КНДР. Они сошлись во мнении, что Северная Корея должна принять ряд конкретных мер для "полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации".
Во время телефонной беседы глава Белого дома также выразил надежду, что глава КНДР Ким Чен Ын возьмет курс "на более светлое будущее" Соединенных Штатов.
Лидер США отметил, что американская сторона очень благодарна Китаю и придает большое значение важной роли Китая в вопросе Корейского полуострова.
По его словам, то, что США и КНДР могут провести встречи на высоком уровне, хорошо для всех сторон.
Ранее сообщалось, что Трамп согласился на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
В свою очередь, глава КНДР заявил о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова и пообещал воздержаться от ядерных и ракетных испытаний.