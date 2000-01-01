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Эр-Рияд больше не рассматривает Израиль как своего врага | Фото:10.03 16:11   MIGnews.com

Эр-Рияд больше не рассматривает Израиль как своего врага

Потепление израильско-саудовских отношений негативно влияют на положение Рамаллы и Палестинской автономии, так как Эр-Рияд больше не рассматривает Израиль как своего главного врага в регионе.

Об этом в субботу, 10 марта завил палестинский чиновник, имя которого не сообщается.

"Теплые отношения Израиля и Саудовской Аравии причиняют ущерб Палестинской автономии", - цитирует его слова The Times of Israel со ссылкой на газету Al Khaleej Times, выходящую в ОАЭ.

Напомним, в конце минувшей недели выходящая в Лондоне панарабская газета "Аль-Араби аль-Джадид" сообщила, со ссылкой на египетские дипломатические источники, о значительном продвижении переговоров о так называемой "сделке века" – палестино-израильском соглашении, за которым последует нормализация отношений Израиля с арабским миром.

По данным издания, наследник престола Саудовской Аравии встретился с представителями израильского руководства и достиг соглашения о плане урегулирования, который готовит администрация Белого дома.

Отметим, что палестинский лидер Махмуд Аббас назвал готовящееся соглашение "пощечиной века".

Однако, в конце минувшей недели египетская газета "Аш-Шурук" опубликовала информацию о том, что несколько арабских стран посоветовали главе ПНА "принять любой план администрации Трампа, чтобы не пожалеть об этом позднее".
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