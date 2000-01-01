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Египет приговорил к казни 10 членов `Братьев-мусульман` | Фото: Pixabay10.03 15:16   MIGnews.com

Египет приговорил к казни 10 членов "Братьев-мусульман"

Египетский суд приговорил к высшей мере наказания 10 граждан страны и к пожизненным срокам еще пятерых. Как сообщают местные СМИ, соответствующее решение вынес уголовный суд Гизы в отношении членов запрещенной исламистской организации "Братья-мусульмане", таким образом, подтвердив вердикт, ранее утвержденный верховным муфтием страны.

15 подсудимых обвиняют в организации вооруженного сопротивления после отстранения от власти экс-президента Мухамеда Мурси в 2013 году, а также в организации террористической ячейки в районе Имбаба.

Как говорится в заключении прокуратуры, обвиняемые "сформировали незаконную организацию, целями которой были нападения на общественные здания, создание угрозы единству государства, совершение терактов, направленных против христиан и представителей вооруженных сил страны".

Кроме того, они нападали на патрули и укрепленные пункты армии и полиции, закладывали взрывные устройства, планировали убийства главы уголовного розыска района Имбаба, других офицеров и сотрудников полиции.
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