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Британия и Сауды договорились разоружать `Хизбаллу` 10.03 14:13   MIGnews.com

Британия и Сауды договорились разоружать "Хизбаллу"

Эр-Рияд и Лондон будут углублять двусторонние связи и стратегическое сотрудничество в вопросах, представляющих для них общий интерес, включая усилия по разоружению "Хизбаллы" и ослаблению влияния Ирана на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана, опубликованном на третий, последний, день его визита в британской столице.

Политики сошлись на том, что правительству Ливана необходимо оказывать поддержку в расширении контроля над территорией страны, а также на необходимости "разоружить ополчение "Хизбаллы" и противостоять ее дестабилизирующей роли".

Лидеры обсудили и необходимость того, чтобы Иран "соблюдал принципы добрососедства, невмешательства во внутренние дела других стран и предпринимал конкретные и практические шаги по укреплению доверия и разрешению своих разногласий с соседними странами мирными средствами".

Принц Мохаммед и Мэй договорились о различных направлениях для будущего сотрудничества, включая образование, науку, технологии и финансы.

Кроме того, как сообщает телеканал Sky News, Великобритания и Саудовская Аравия достигли предварительного соглашения по продаже 48 истребителей Typhoon производства крупнейшей оборонной британской компании BAE Systems.
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