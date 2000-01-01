10.03 12:31 MIGnews.com

Музей Холокоста отнял награду у Аун Сан Су Чжи из-за рохинья

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Мемориальный музей памяти жертв Холокоста лишил лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи премии Эли Визеля, лауреатом которой она стала в 2012 году. Об этом ее уведомили 7 марта.Причиной для такой санкции в музее назвали отказ бывшей политической заключенной и мьянмарской диссидентки, а ныне лидера партии "Национальная лига за демократию", государственного советника Мьянмы и фактического лидера страны препятствовать "геноциду" мусульман-рохинья."Мы надеялись, что вы – как та, кого мы и многие другие отметили за приверженность человеческому достоинству и правам человека в целом – сделаете что-либо для осуждения и прекращения жестокой военной кампании и выразите солидарность с преследуемым народом рохинья", - цитирует письмо к Аун Сан Су Чжи газета The New York Times.Кроме того, в Музее Холокоста утверждают, что "Национальная лига за демократию" "отказалась сотрудничать со следовательской группой ООН, публиковала подстрекательские сообщения в отношении рохинья и отказала в доступе журналистам, пытавшимся осветить масштабы преступлений в штате Ракхайн".Аун Сан Су Чжи призывают сотрудничать с ООН по предотвращению гонений на рохинья и соблюдению их прав."Преступления вооруженных сил против рохинья в совокупности с жестокостью их зверств в последние месяцы вынуждают вас применить свои моральные полномочия для решения этой ситуации. Хоть Мьянма и совершила первые важные шаги на пути к демократии, любое отступление, подвергающее опасности наиболее уязвимые меньшинства страны, их существенно омрачит", - говорится в заявлении музея.