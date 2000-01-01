10.03 11:50 MIGnews.com

Бен-Гурион хотел больше женщин в правительстве

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Один из "отцов" Государства Израиль Давид Бен-Гурион, осознавая важность назначения представительниц слабого пола на важные должности, был недоволен, тем, что его партия МАПАЙ отвергла это его предложение.Об этом говорится в письме из архивов ЦАХАЛа, написанного первым премьер-министром Еврейского государства, публикация которого Армией обороны Израиля была приурочена к Международному женскому дню."Я считаю назначение женщин в правительство великой привилегией (а также долгом) для общества. Очень жаль, что моя партия не приняла мое предложение назначить в правительство женщину", - говорится в обращении Бен-Гуриона к ряду женских организаций в марте 1948 года, за месяц до объявления им Декларации независимости Израиля."Я считаю это почетным долгом не только перед нашими матерями, сестрами, женами и дочерями, несущими равное бремя в формировании общества и его имиджа, но также и перед нашими соседями и всем миром", - говорится в его письме к Международной женской сионистской организации, женской федерации "Хадасса" и Женскому совету.Включение женщин в правительство Бен-Гурион называл не иначе как "знаменем свободы и равенства".В заключение он призвал бороться за гендерное равенство не только женщин, но и мужчин."Этот призыв должен звучать не только от женских групп. Этого в равной мере должны настойчиво требовать и мужские организации", - писал основоположник израильской государственности.Стоит отметить, что его задумка осуществилась чуть позже - первой женщиной в Кабинете министров Израиля стала Голда Меир, которая в 1950 году возглавила министрерство труда и социальной защиты во втором правительстве Бен-Гуриона.