Испания продлила действие закона о гражданстве для сефардов
Правительство Испании еще на один год продлило действие закона, облегчающего предоставление гражданства потомкам евреев, которые пять веков назад были вынуждены бежать от Инквизиции.
Напомним, что целью принятого летом 2015 года закона было объявлено исправление "исторической ошибки" – изгнания в 1492 году евреев, оказавшихся перед выбором: обратиться в католицизм или отправиться на костер. Его действие истекало в октябре 2018 года.
9 марта пресс-секретарь испанского правительства Иниго Мендес де Виго сообщил, что кабинет министров Испании согласился продлить данную инициативу еще на год – до октября 2019 года.
По его словам, за 2,5 года в рамках данного закона испанское гражданство было предоставлено 6 432 потомкам изгнанных сефардов, при этом им позволили не отказываться от второго гражданства. Нельзя не отметить, что эти данные резко расходятся с прогнозами – авторы закона ожидали на 90 тысяч заявок, притом что по оценкам экспертов всего в мире проживает от 2 до 3,5 млн. сефардских евреев.
До принятия законопроекта, чтобы стать подданными Испании, кандидаты должны были получить справку о своем происхождение в Федерации еврейских общин Испании, пройти тесты по испанскому языку и культуре. Кроме того им надо было не менее двух лет прожить в стране, отказаться от первого гражданства. После принятия поправки о гражданстве из всех требований остался лишь тест, который можно пройти онлайн, а для решения всех юридических проволочек нанять местного нотариуса.