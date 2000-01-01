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flickr 10.03 09:49   MIGnews.com

Трамп и Аббас впервые проведут телефонные переговоры

Президент США Дональд Трамп и председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас впервые поговорят друг с другом по телефону в пятницу, 10 марта, как сообщается в пресс-релизе Белого дома.

Согласно сообщению, разговор, как ожидается, состоится около 7:15 вечера по израильскому времени.

Отметим, что Джейсон Гринблатт, специальный представитель президента США Дональда Трампа на международных переговорах, намерен посетить Израиль на предстоящей неделе. Посещение Гринблатта будет сосредоточено на политике поселений на территории Иудеи и Самарии.

Целью визита Гринблатта является определение позиции администрации Трампа в отношении поселений, включая то, что США будут принимать в отношении того, где и сколько может построить Израиль. Одной из основных тем обсуждения будет новое поселение, которое премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал бывшим жителям заставы Амона, которые были выселены из своих домов в прошлом месяце, говорится в сообщении.
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