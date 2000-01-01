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YouTube 10.03 10:54   MIGnews.com

Польша ополчилась на Дональда Туска на саммите ЕС

Чужой среди своих. Польша в гордом одиночестве проголосовала против продления мандата своего соотечественника Дональда Туска на посту председателя Европейского совета. В чем конфликт и примет ли Польша итоговою декларацию саммита?

В Брюсселе 10 марта проходит второй день саммита стран-членов Евросоюза. Главным итогом первого дня стало продление срока полномочий Дональда Туска, как председателя Евросовета. На этом посту он пробудет еще два с половиной года. За его кандидатуру проголосовали все страны ЕС, кроме его родины — Польши, отмечает телеканал "Россия 24".

Варшава не примет итоговый документ саммита Евросоюза в Брюсселе, заявила премьер-министр Польши Беата Шидло.

"Я не приму заключение, а значит, саммит не будет действительным. Несмотря на это, в настоящее время председатель Туск вместе с 27 премьерами продолжает искать какую-либо иную правовую форму, чтобы принять документ, не знаю, как, не знаю, на каком основании", — заявила Беата Шидло.

При этом поиск возможностей все же принять документ, по мнению Шидло, свидетельствуют лишь о том, что в европейских институтах не действуют установленные правила. Претензий у Шидло к Туску – масса. По ее словам, он вмешивался во внутренние дела Польши, не отстаивает ее права, являясь "аблсолютно немецким кандидатом". Потому Варшава и не поддерживала его кандидатуру.

Но покидать саммит премьер Польшине намерена, потому что на нем обсуждаются важные для будущего ЕС темы.

"Сегодня здесь, в ЕС, есть серьезный кризис принципов, если мы не восстановим взаимное доверие, уважение, не восстановим того, чтобы считались с каждым голосом стран-членов, ЕС будет в следующие годы терзаться кризисами", — подчеркнула Беата Шидло.

Кстати, Польша не только не поддержала кандидатуру Дональда Туска на посту главы Евросовета, но и выдвинула другого кандидата — евродепутата Яцека Сариуш-Вольского.
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