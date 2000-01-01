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Первые шаги программы интеграции женщин в танковых частях 10.03 09:08   MIGnews.com

Первые шаги программы интеграции женщин в танковых частях

ЦАХАЛ сообщил о начале экспериментальной программы интеграции женщин в танковые части.

Речь идет об эксперименте, который продлится около года, сообщил бригадный генерал Гай Хасон.

На первом этапе среди девушек, призвавшихся в боевые части - такие, как легкий пехотный батальон Каракаль, по окончании курса молодого бойца будут отобраны 15 добровольцев.

Их переведут на базу Шизафон, где они около четырех месяцев будут проходить обучение. После этого, они будут приданы одной из частей, охраняющих южную границу.

Девушек будут обучать на танках Меркава 3. По окончании подготовки на танковой базе их переведут на границу, где пройдут последние четыре месяца эксперимента. На протяжении всего этого процесса девушек будут сопровождать врачи, специалисты по питанию, эксперты по фитнессу - вместе с опытными командирами танков.

Только по завершении описанного эксперимента будет принято решение о возможности интеграции и набора женщин в танковые части.
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