10.03 09:20 MIGnews.com

Вице-президент США пообещал найти виновных в утечках из ЦРУ

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Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс пообещал не жалеть ресурсов для поисков авторов утечек о том, как ЦРУ осуществляет слежку.В интервью телеканалу Fox News Пенс заявил, что в случае подтверждения подлинности опубликованных документов можно будет говорить об одном из наиболее значительных случаев подрыва нацбезопасности. Вину за утечку Майк Пенс возложил на администрацию Барака Обамы, при которой, предположительно, и случилась кража данных.Вице-президент отметил, что способы наблюдения, описанные в документах, запрещены ЦРУ на территории Соединенных Штатов при слежке за гражданами Америки.Пенс уточнил, что не может подтвердить подлинность опубликованных документов, передает РИА Новости.Ранее на сайте WikiLeaks были опубликованы предположительно секретные документы ЦРУ. В них описывались инструменты для взлома мобильных телефонов, компьютеров и телевизоров. Согласно информации на разоблачительном сайте, сотрудники Центрального разведывательного управления пользуются целым набором секретных инструментов. Они включают в себя вирусы, программы для взлома и вредоносное программное обеспечение, против которых пока не разработаны защитные механизмы.