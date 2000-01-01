10.03 08:55 MIGnews.com

Путин-Биби: Не судите об Иране по 5 веку до нашей эры

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Президент России Владимир Путин сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу прекратить жить в прошлом в четверг, 9 марта, после того, как израильский премьер попытался связать напряженность в отношениях с Ираном с предстоящим мероприятием – еврейским праздником Пурим, который Израиль празднует начиная с субботы и в некоторых местах до понедельника.Биньямин Нетаниягу пытался добиться от Владимира Путина уверенности в том, что присутствие его страны в Сирии поможет Израилю блокировать попытки Ирана воспользоваться хаосом, чтобы навсегда остаться на северной границе Израиля."Сегодня существует попытка преемника Персии, Ирана, уничтожить Еврейское государство. Они говорят это как можно четче и печатают в черно-белых газетах ", - сказал Нетаниягу.Приняв примирительный тон, Путин сказал, что события, описанные Нетаниягу, произошли "в пятом веке до нашей эры""Мы сейчас живем в другом мире. Давайте поговорим о том, что происходит сейчас", - сказал Путин.Отметим, что Нетаниягу и Путин обменялись радикально отличающимися мировоззрениями. Премьер-министр Израиля заявил, что считает себя защитником еврейского народа от экзистенциальных угроз, прежде всего от Ирана и его ядерной программы. Путин, с другой стороны, защищает Тегеран, продав стране передовую зенитную систему С-300 не смотря на возражения Израиля.Праздник Пурим напоминает библейский рассказ о евреях Мордехай и Эстер, которые сорвали план персидского наместника Амана убить еврейский народ, и празднуется чтением Мегилы Эстер, переодеванием в костюмы, обменом праздничной едой и питьем . Ученые, как правило, делятся на исторически точную и пуримскую историю.Биньямин Нетаниягу использовал историю Пурима в аргументах мировым лидерам, чтобы помешать ядерным амбициям Ирана в прошлом, в том числе во время спорного выступления перед Конгрессом в марте 2015 года, за день до Пурима."Завтра вечером, в еврейский праздник Пурим, мы прочтем Книгу Эстер. Мы прочтем о мощном персидском наместнике по имени Аман, который замышлял уничтожить еврейский народ около 2500 лет назад. Но мужественная еврейка, царица Эстер, раскрыла заговор. Наши люди были спасены", - заявил он под аплодисменты американских законодателей. - Сегодня еврейскому народу угрожает очередная попытка еще одного персидского властителя, желающего уничтожить нас".Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф ответил вскоре после речи, что Нетаниягу ошибался, заявив, что именно иранский король спас евреев.Король Ахасвероса, хотя он изображен в книге как нечто большее, чем номинальная фигура, легко манипулировал сначала Аманом, а затем Эстер.Также Биньямин Нетаниягу приветствовал усилия России по борьбе с "Исламским Государством" и другими экстремистскими группировками."В последнее время мы наблюдаем значительный прогресс в борьбе с исламским суннитским терроризмом, распространяемым ISIS и"Аль-Каидой", и Россия внесла большой вклад", - заявил Нетаниягу, еще раз подчеркнув необходимость борьбы с угрозой исламского "шиитского терроризма", который, по его словам, распространяется Ираном.