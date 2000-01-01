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flickr 10.03 08:02   MIGnews.com

6 штатов бросили вызов миграционному указу Дональда Трампа

6 штатов США бросают вызов пересмотренному распоряжению президента Дональда Трампа, запрещающему въезд в США гражданам из шести стран с мусульманским большинством.

Штат Гавайи уже подало иск, утверждая, что новый федеральный порядок нанесет ущерб мусульманам, живущим в тихоокеанском островном штате. Пять других штатов объединились в объединенный вызов последнему приказу Трампа, призванному заменить прежний указ, который был отменен судами США.

Западное побережье штата Вашингтон, которое сыграло ведущую роль в противодействии первоначальному президентскому указу, просило федерального судью в Сиэтле подтвердить, что постановление суда о приостановлении исполнения указа от 27 января Трампа также распространяется на новую версию, опубликованную Белым домом.

Штаты Орегон, Миннесота и Нью-Йорк присоединились к юридическим действиям штата Вашингтон, а Массачусетс объявил в конце четверга, что он тоже примет участие, когда исправленная жалоба будет подана на следующей неделе.

Боб Фергюсон, генеральный прокурор штата Вашингтон, сказал, что у штатов есть веский юридический аргумент. Фергюсон отметил, что новый иммиграционный приказ президента "более узкий", чем первоначальный вариант, но "это не означает, что он излечил свои конституционные проблемы".
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