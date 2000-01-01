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Посольство Израиля в РФ 10.03 07:42   MIGnews.com

Итоги визита Биньямина Нетаниягу в Россию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетил Москву в четверг, 9 марта, чтобы добиться от президента России Владимира Путина уверенности в том, что присутствие его страны в Сирии поможет Израилю блокировать попытки Ирана воспользовался хаосом, чтобы навсегда остаться на северной границе Израиля, а также еще несколько важных для Израиля вопросов.

Заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу по окончании встречи с президентом Российской федерации Владимиром Путиным:

"Закончилась моя важная встреча с президентом Путиным.
Во-первых, я подчеркнул, что у Израиля нет никаких возражений в отношении урегулирования в Сирии, но мы решительно против того, чтобы в рамках этого соглашения Иран и его марионетки сохранили военное присутствие в Сирии. Думаю, что эти вопросы были прояснены наилучшим образом. Исходя из опыта моего общения с президентом Путиным, это важно не только для предотвращения недопонимания, это в конечном итоге это находит своё отражение на месте событий.

Вторая тема - подготовка исторического пенсионного соглашения между нашими странами, которая близится к завершению. Президент Путин сообщил мне, что будет и соглашение о ветеранах. Он сказал, что необходимо решить эту наболевшую проблему и вернуть долг ветеранам до 9 мая.

Третьим из вопросов, которые мы обсуждали, был вопрос экономических и других двусторонних отношений между нашими странами.

Четвертый вопрос, который я поднял, что я делаю всегда и везде в мире, это вопрос, касающийся Орона Шауля, Адара Голдина, и, конечно, двух израильтян, удерживаемых ХАМАСом. Я просил помощи президента России, и он обещал помочь".

Посольство Израиля в РФ

Посольство Израиля в РФ
Посольство Израиля в РФ
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