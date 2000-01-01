10.03 21:50 MIGnews.com

Трамп пригласил Махмуда Аббаса в Белый дом

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Президент США Дональд Трамп пригласил палестинского лидера Махмуда Аббаса в Вашингтон для переговоров. Американский лидер ранее дал понять, что не будет настаивать на принципе "два государства для двух народов" в урегулировании палестино-израильского конфликта.Об этом сообщил пресс-секретарь лидера ПА Набиль Абу."Президент Дональд Трамп пригласил президента Аббаса посетить Белый дом в ближайшее время", - цитирует Reuters слова пресс-секретаря.Часами ранее представители провели телефонный разговор.